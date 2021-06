Die meisten Mobilfunklöcher in Deutschland liegen in Rheinland-Pfalz und Bayern. Das geht aus einem Bericht der Bundesnetzagentur an seinen Beirat hervor.

Der Bericht zeigt, wie viel Fläche pro Bundesland gar nicht oder nur mit schlechtem Mobilfunk-Empfang ausgestattet ist. In Rheinland-Pfalz gibt es insgesamt auf 0,8 Prozent der Landesfläche keinen Mobilfunkempfang, also nicht mal Edge (2G). Damit hat Rheinland-Pfalz zusammen mit Bayern bundesweit die meisten Funklöcher.

LTE an vielen Orten in Rheinland-Pfalz kein Standard

Als sogenannte weiße Flecken bezeichnet die Bundesnetzagentur Bereiche, in denen nur der Grund-Empfang mit 2G vorhanden ist. Davon ist in Rheinland-Pfalz insgesamt eine Fläche von 5,2 Prozent betroffen. Weitere 9,9 Prozent der Landesfläche werden nur von genau einem Netzbetreiber mit LTE (4G) versorgt. Sollte also der eigene Mobilfunkanbieter dort keine Sendemasten haben oder mit nutzen dürfen, bleibt es bei einem 3G-Empfang. Damit hat in Summe 15,9 Prozent der Fläche in Rheinland-Pfalz kein schnelles mobiles Internet.

Mobilfunk-Monitoring - Wie schnell ist das Internet bei mir?

Wie gut der Empfang in den einzelnen Regionen in Deutschland ist, zeigt diese Karte der Bundesnetzagentur. Dieses Mobilfunk-Monitoring visualisiert über farbige Flecken, wo in Rheinland-Pfalz Funklöcher und langsame Mobilfunkverbindungen auftreten.