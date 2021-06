per Mail teilen

Im Garten eines Einfamilienhauses in der Gemeinde Thür haben Anwohner am Donnerstagnachmittag eine Schlange entdeckt. Laut Polizeidirektion Mayen konnten die Polizeibeamten vor Ort schnell Entwarnung geben. Bei dem Tier handelte es sich um eine rund 80 Zentimeter lange ungiftige Ringelnatter. Die Natter wurde eingefangen und an anderer Stelle wieder freigelassen.