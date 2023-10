Am Dienstag ist Reformationstag, an dem Evangelische Christen an das Wirken von Martin Luther erinnern. Mit besonderen Gottesdiensten möchte die Kirche jedes Jahr Menschen für den Glauben begeistern. In Lautersheim im Donnersbergkreis hat sich die Gemeinde überlegt, einfach mal vorab ganz andere Musik im Gotteshaus zu singen als sonst.