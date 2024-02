So gelangen Hilfsgüter aus RLP in die Ukraine

Hilfsgüter, die ins Kriegsgebiet in die Ukraine gebracht werden, legen weite Wege zurück. Das geht auch über die Schiene. So wie nach dem Zweiten Weltkrieg die Luftbrücke nach Berlin, bringt eine "Schienen-Brücke" Güter in die Ukraine. Die Fäden dieser Aktion laufen in Rheinland-Pfalz zusammen. Wie genau das organisiert wird, haben die Verantwortlichen in Berlin erläutert.