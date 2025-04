Im Amateur- und Jugendfußball scheint es mittlerweile leider Alltag zu sein: Beleidigungen und Beschimpfungen. Manchmal kommt es sogar zu körperlichen Angriffen - so wie am Mittwochabend in Bad Ems. Dort wurde eine Schiedsrichterin von einem Vater ins Gesicht geschlagen, bei einem Fußballspiel der D-Jugend, also Kindern im Alter von etwa 12 Jahren.