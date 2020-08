Ehen werden am häufigsten in Zweibrücken geschieden

Scheidungsraten in Rheinland-Pfalz

Wenn die Kinder aus dem Haus sind, gestalten viele Paare ihr Leben um. Manche trennen sich. In Rheinland-Pfalz gab es in den vergangenen Jahren statistisch gesehen in Zweibrücken die meisten Scheidungen, im Kreis Kusel die wenigsten.