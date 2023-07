Nach der Hitze kommt die Abkühlung in RLP

per Mail teilen

Nach der Hitze und Trockenheit der vergangenen Tage bestimmen Schauer und Gewitter den Wochenstart in Rheinland-Pfalz. Unwetter nicht ausgeschlossen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach von möglichen örtlichen Unwettern. Wie die Wetterexperten am Sonntag weiter mitteilten, seien am Montag in Verbindung mit Schauern und Gewittern auch starke bis stürmische Böen und vereinzelte Sturmböen nicht ausgeschlossen.

In der Nacht lockert es zunächst auf und bleibt trocken, bevor aus Westen kommend mit schauerartigem oder gewittrigem Regen zu rechnen ist. Bei Temperaturen zwischen 22 und bis zu 26 Grad am Oberrhein wird es kühler als noch zuletzt.

Am Dienstag maximal 20 Grad

Auch in den darauffolgenden Tagen sind Pulli und Regenjacke gefragt. Am Dienstag wird es mit Höchsttemperaturen von maximal 21 Grad deutlich kühler. Auch hier kann es immer wieder mal regnen. Am Donnerstag nimmt der Regen dann noch einmal zu.