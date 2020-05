per Mail teilen

Mehrere Parteien und Verbände kritisieren die Junge Union (JU) Rheinland-Pfalz für eine Fotomontage auf Instagram und Twitter. Die JU kann die Aufregung nicht verstehen - obwohl sich bereits einzelne Stadtverbände distanziert haben.

Mit der Fotomontage auf den Socialmedia-Plattformen hatte die Junge Union Rheinland-Pfalz gefordert, lieber Geld für Schultoiletten anstatt für das sogenannte "Dritte Geschlecht" bereitzustellen.

Obwohl das Posting unterdurchschnittlich wenige Likes erhielt, hat es landes- und bundesweite Reaktionen ausgelöst.

Betroffene sind entsetzt

"Der Post ist völlig daneben und unangemessen. Die JU RLP beweist damit, dass ihr die nötige Sensibilität im Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt fehlt", so äußert sich beispielsweise die Queerpolitische Sprecherin von B'90/Die Grünen, Pia Schellhammer, gegenüber dem SWR. Solche Äußerungen leisteten Übergriffen gegenüber Schwulen, Lesben und anderen queeren Menschen in Rheinland-Pfalz Vorschub.

Immer wieder gibt es Hass-Attacken gegen Minderheiten in Rheinland-Pfalz. Wohl auch deshalb kommt der JU-Post bei den Betroffenen, bei queeren Menschen, nicht gut an. Die Deutsche Gesellschaft für Trans- und Intergeschlechtliche Menschen mit Sitz in Mainz erklärt im SWR: "Die Haltung der CDU wie der JU sollte sein, mit der Tatsache eines dritten Personenstandes konstruktiv umzugehen."

Streit innerhalb der JU RLP

Nach dem Aufkommen erster Kritik schaltete die JU ihre Kanäle auf Instagram und Twitter auf "privat", inzwischen sind die Posts aber wieder sichtbar. Auch die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hatte ihre Zustimmung signalisiert, indem sie den Tweet geliked hatte.

Die Junge Union Trier sieht den Post als Fehler, zeigt sich verärgert, und distanziert sich in einem bei Facebook veröffentlichten Statement von ihrem eigenen Landesverband.

Auf Twitter kommentierten User, Gruppen gegeneinander auszuspielen sei nicht tragbar. Außerdem seien Unisex-Toiletten für alle ja die ökonomischste Form von Toiletten.

Junge Union und CDU Rheinland-Pfalz können die Aufregung nicht verstehen: Der Post beklage lediglich den schlechten Zustand von Schultoiletten - "damit ist aus meiner Sicht alles dazu gesagt", so der JU-Landesvorsitzende Jens Münster.