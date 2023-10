per Mail teilen

Die Bedrohung eines Grünen-Politikers in Landau ist kein Einzelfall. Aloysius Söhngen, Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz und selbst Verbandsbürgermeister in Prüm, beobachtet mehr Angriffe auf Kommunalpolitiker. Der Ton in der Gesellschaft sei rauer geworden, sagt er.