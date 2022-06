"Was wir erhalten, soll möglichst gerecht weitergegeben werden"

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal sind allein bei der "Aktion Deutschland hilft" rund 280 Millionen Euro an Spenden eingegangen. Das teilte das Bündnis am Mittwoch mit. Knapp 50 Prozent der Gelder seien bereits in die Region geflossen - zum Beispiel in eine Übergangsapotheke in Kalenborn. mehr...