Landwirte in Rheinland-Pfalz haben gegen das geplante Insektenschutzgesetz des Bundes protestiert. Tausende Bauern waren in Kaiserslautern, Neustadt an der Weinstraße und in Alzey unterwegs. Sie wehren sich dagegen, das in Vogel- oder Naturschutzgebieten jeglicher Pestizid-Einsatz verboten werden soll. Ganz ohne gehe es nicht. mehr...