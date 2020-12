Regina Bergmann, Chefin des Sozialdienstes Katholischer Frauen in Trier, hat in den vergangenen zehn Monaten mit ihrem Team viel leisten müssen. Es sei ein Marathon gewesen, sagte sie im SWR. Dennoch sei sie dankbar dafür, dass sie in dieser Zeit für die Menschen in Not da sein konnte. Denn die Auswirkungen der Corona-Krise auf hilfsbefürftige Menschen seien neben wirtschaftlichen Nöten auch die Einsamkeit.