Im Nachbarland Luxemburg gibt es gerade einen starken Anstieg an Corona-Neuinfektionen. SWR-Reporter Ansgar Zender hat die Lage von Trier aus beobachtet. Er hat erfahren, dass sich am Sonntag offenbar der Regierungsrat treffen will, um zu beratschlagen, ob einige Lockerungen wieder zurückgenommen werden müssen. Denn: Auffallend viele junge Menschen seien positiv getestet worden.