Der Staatsanwalt habe sein Plädoyer für eine Standpauke genutzt, sagt SWR-Reporter Ansgar Zender, der den Prozess um Angriffe auf Polizisten vor einer Diskothek in Trier verfolgt hat. Den Angeklagten sei nicht bewusst gewesen, was da passiert sei in dieser Nacht. Ihr Auftreten vor Gericht habe gezeigt, dass sie keinerlei Unrechtsbewusstsein gehabt hätten.