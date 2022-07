Dass Landwirte mittlerweile nach hitzebeständigeren Pflanzen suchen, diese Notwendigkeit sieht auch Wetterexperte Sven Plöger. "Ein Förster sagte mir neulich, wir brauchen Bäume mit Migrationshintergrund" so Plöger im SWR. "Unsere Pflanzen sind diese Trockenheit nicht gewöhnt, deshalb muss man schauen, was kann bei uns angebaut werden und was kann die Fröste vertragen? Die Pflanzen müssen sich an solche Lagen anpassen, und das ist eine große Herausforderung."