Sirakov: "Treffen ist ein wichtiges Signal"

Am Dienstag treffen sich Vertreter von mehr als 30 Nationen auf der Air Base in Ramstein, um darüber zu beraten, wie die Ukraine in Zukunft wieder sicher werden kann. Eingeladen zu diesem Treffen hatte der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Der SWR sprach in diesem Zusammenhang mit dem Direktor der Atlantischen Akademie in Kaiserslautern, David Sirakov. Er betonte wie wichtig das Signal eines solchen Treffens sei.