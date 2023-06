per Mail teilen

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher auf dem Rheinland-Pfalz-Tag 2023 in Bad Ems? SWR-Moderator Martin Seidler hat kurz vor dem offiziellen Startschuss einen kleinen Einblick in das Programm - vor allem das musikalische - auf der SWR-Bühne gegeben.