Beim Treffen von Bund und Ländern am Mittwoch in Berlin gab es eine Einigung: Für die Versorgung von Geflüchteten stellt der Bund zusätzlich 1 Milliarde Euro bereit. Davon wird Rheinland-Pfalz rund 50 Millionen Euro abbekommen, so SWR-Korrespondent Georg Link. Eine Arbeitsgruppe solle nun bis zum nächsten Treffen im November konkrete Vorschläge für die zukünftige Finanzierung erarbeiten.