Das Unwetter, das am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag über Rheinland-Pfalz gezogen war, sei schon außergewöhnlich gewesen, sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Grund für die großen Regenmassen seien mehrere kleinere Gewittercluster gewesen, die sich zu einem riesigen Gewitter zusammengeschlossen hätten. Das sei vor 20 oder 25 Jahren nur selten passiert, in Zeiten des Klimawandels aber seien solche Unwetter kein besonderes Ereignis mehr.