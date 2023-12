Am Samstag wird Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem SPD-Bundesparteitag in Berlin sprechen. Von ihm erwarten die rheinland-pfälzischen Delegierten "sehr, sehr viel", sagt SWR-Hauptstadtkorrespondent Georg Link. Denn auch in der Partei sei das Ansehen des Kanzlers sehr abgesunken. Er müsse am Samstag ein "sozialdemokratisches Meisterwerk abliefern", um diese Erwartungen erfüllen zu können, so Link.