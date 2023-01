Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF ist im vergangenen Jahr überraschend in die roten Zahlen gerutscht. Grund sind Abschreibungen auf das Russland-Geschäft der Tochter Wintershall Dea und auf die Nord Stream AG. SWR-Wirtschaftsredakteurin Sabrina Fritz spricht von einem "schwierigen Jahr" für die BASF. Bis 2025 soll es am Standort in Ludwigshafen keine Entlassungen geben - was danach kommt, sei offen.