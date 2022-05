per Mail teilen

Gärten aus Kies und kaum Pflanzen - sogenannte Schottergärten - sind umstritten. In Rheinland-Pfalz sind sie in vielen Städten und Kommunen auch schon verboten. SWR-Gartenexpertin Heike Boomgarden erklärt, warum die "Gärten des Grauens" so problematisch sind.