In Deutschland führte die Katastrophe von Fukushima zum Ausstieg aus der Atomenergie. Im Nachbarland Frankreich bleiben alte AKWs sogar länger am Netz. Auch der Betreiber des Atomkraftwerks Cattenom, direkt an der Grenze zu Deutschland, will die vier Reaktoren noch Jahrzehnte weiterbetreiben – zum Ärger für die Bewohner im angrenzenden Merzkirchen. mehr...