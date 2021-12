Mehr als eine Million Booster-Impfungen seit 18. November in RLP

In Rheinland-Pfalz sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums inzwischen mehr als eine Million Auffrischungsimpfungen gegen Corona verabreicht worden. Allein in der vergangenen Woche habe es fast 330 000 Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen gegeben.

Laut Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) sind die meisten Impfungen von der niedergelassene Ärzteschaft vorgenommen worden . "Wir kommen gut voran", sagte Hoch. Die Impfbereitschaft steige. Mit Blick auf das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel, dass bis zum Jahresende 30 Millionen Dosen Impfstoff verabreicht werden sollen, und den rheinland-pfälzischen Beitrag zur Erreichung dieser Vorgabe, zeigte sich Hoch zuversichtlich.

"Bei gleichbleibender Geschwindigkeit werden wir unseren Anteil von etwa 1,5 Millionen Dosen an diesem Ziel bis zum Jahresende auch erreichen", erklärte der Minister. Dies gelte für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Als Stichtag für den Beginn der Zählung war rückwirkend der 18. November festgelegt worden.

CDU begrüßt Klarstellung von Impfzielen des Landes

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Baldauf, erklärte, dass die Landesregierung nun Klarheit über ihr Impfziel geschaffen habe. Die Union hatte am Montag Minister Hoch zu einer entsprechenden Klarstellung aufgefordert. Zur Begründung hieß es, Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) habe bislang mit ihren Äußerungen den Eindruck erweckt, dass es anstelle des geforderten Anteils von 1,5 Millionen bis zum Jahresende lediglich eine Million Impfungen geben solle.

"Die Menschen in Rheinland-Pfalz müssen sich darauf verlassen können, dass auch hier die zwischen dem Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarungen zum Impfen umgesetzt werden", sagte Baldauf.

Zuvor hatte sich das Gesundheitsministerium hingegen vorsichtiger geäußert und davon gesprochen, die Marke von 1,5 Millionen Impfungen bis Jahresende erreichen zu wollen.

Zahl der Booster-Impfungen in Rheinland-Pfalz zieht an

Um die Marke zu erreichen, musste das Impftempo im Land erhöht werden. Es fällt derzeit unterschiedlich aus: So steigt die Zahl der Drittimpfungen kontinuierlich an, weil sich seit August immer mehr Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer boostern lassen, um ihren Impfschutz zu verlängern. Bei den Erstimpfungen bewegt sich die Zahl hingegen seit Wochen auf einem deutlich niedrigeren Niveau.

Start von Kinderimpfungen gegen Corona in dieser Woche

Die Erstimpfungen könnten in dieser Woche allerdings weiter Fahrt aufnehmen, denn ab 16. Dezember sollen in Rheinland-Pfalz auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft werden. Nach Angaben des Landes wurden im Vorfeld bereits mehr als 20.000 Kinder über das Landesimpfportal registriert. Rund 250.000 Jungen und Mädchen kämen in der entsprechenden Altersgruppe insgesamt in Frage.

Auch der Landesverband der Kinder- und Jugendärzte bestätigt, dass das Interesse von Eltern, ihre Kinder gegen Corona impfen zu lassen, offenbar sehr groß ist.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat die Impfung gegen Covid-19 zunächst für Kinder mit Vorerkankungen empfohlen. Beispielsweise, wenn sie übergewichtig sind, schweres Asthma oder Tumorerkrankungen haben. Sie bekommen einen für sie angepassten Impfstoff von BioNTech. Eltern können ihre Kinder auf eigenen Wunsch aber auch impfen, wenn sie gesund sind. Voraussetzung ist ein ärztliches Aufklärungsgespräch.

Rheinland-Pfalz hofft auf Impfwillige bei Sonderimpfterminen

Um die Zahl von 1,5 Millionen Impfungen bis Weihnachten zu erreichen, setzt Rheinland-Pfalz nach eigenen Angaben zusätzlich auf Sonderimpftermine für Familien und für bestimmte Berufsgruppen. Termine dafür sind auf der Internetseite des Landes gelistet.

