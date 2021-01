In Ludwigshafen ist das ein Begriff: Die Bayreuther. Gemeint sind damit die Menschen, die in der prekären Siedlung in der Bayreuther Straße leben. Geldsorgen, Alkohol- oder Drogenprobleme und Arbeitslosigkeit stehen hier auf der Tagesordnung. Der SWR hat einige der Bewohner ein Jahr lang begleitet. mehr...