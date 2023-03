Sturmböen von mehr als 100 Stundenkilometer sind am Freitagnachmittag über Teile von Rheinland-Pfalz geweht. In der Nacht kam dann im Bergland noch Glatteis dazu.

In weiten Teilen von Rheinland-Pfalz verursachten Glatteis und Sturmböen erhebliche Probleme. Im Hunsrück blieben Lkw wegen Glatteis stecken. In der Umgebung von Bernkastel-Kues stürzten Bäume oder Felsschutt auf Straßen und der Strom fiel aus. Auch an der Mittelmosel unter anderem in Monzelfeld, Longkamp und Teile von Bernkastel-Kues fiel der Strom aus - vermutlich weil Bäume auf Oberleitungen gestürzt waren. Durch den Stromausfall wurden die Schranken des Burgbergtunnels abgesenkt, sodass dieser zwischen 19 und 20 Uhr nicht passierbar war.

Auf der A61 in Höhe der Brohltalbrücke hatte der Sturm einen Lastwagen umgeweht. Der Fahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Wegen der Sturmböen sei die Bergung des Wagens jedoch schwierig gewesen. Die A61 war bei Niederzissen in Richtung Süden deshalb bis kurz vor Mitternacht gesperrt.

Viele umgestürzte Bäume im Bergland

Wegen Felsschutt mussten die B53 zwischen Neumagen-Dhron und Piesport und die B52 in Richtung Longkamp geräumt werden. Im Umfeld des Erbeskopfs im Hunsrück waren die Straßen gegen Mitternacht spiegelglatt. Lastwagen konnten auf der B269 nicht mehr weiterfahren. Nahe Birkenfeld kam ein Autofahrer von der Fahrbahn ab. An vielen Orten der Region stürzten Bäume um. Schwer verletzt wurde niemand.

Dachziegel und Äste auf Fahrbahnen in der Vorderpfalz

Das Unwetter der vergangenen Nacht hat in der Vorder- und Südpfalz im Straßenverkehr nur zu geringen Schäden geführt. Wie die Polizei mitteilt, waren im Raum Neustadt, Grünstadt und Edenkoben zeitweise mehrere Straßen durch umgestürzte Bäume gesperrt.

In der Innenstadt von Grünstadt ist eine im Bau befindliche Mauer umgestürzt. In der Südpfalz wurde ein Fußgänger von einem umstürzenden Bauzaun leicht verletzt. Im gesamten Bereich der Vorder- und Südpfalz wurden vielerorts Dachziegel, Äste und Bauzäune auf die Fahrbahnen geweht.

Massiver Stromausfall in Ludwigshafen

In Ludwigshafen, Frankenthal und Grünstadt gab es einen massiven Stromausfall. Ob er in direktem Zusammenhang mit dem Sturm steht, konnte der Netzbetreiber Pfalzwerke allerdings noch nicht sagen. Der SWR sendete dazu am Freitagabend 23:15 Uhr ein SWR Extra.

Bahnverbindung in der Westpfalz blockiert

In der Westpfalz war die Alsenztalbahn, die zwischen Kaiserslautern, Hochspeyer und Mainz fährt, laut Bundespolizei Koblenz am Freitagabend ab 21:50 Uhr im Donnersbergkreis durch einen umgestürzten Baum blockiert. Bis 2:00 Uhr wurden Busse für die Bahnreisenden eingesetzt - vor allem für die vielen Fußballfans, die vom Zweitligaspiel 1. FC Kaiserslautern gegen SV Sandhausen kamen.

Feuerwehr auch in Mainz im Einsatz wegen Sturm

Auch über die Landeshauptstadt ist der Sturm hinweggefegt. In Mainz und Umgebung habe es mehr als 100 sturmbedingte Einsätze gegeben, in den umliegenden Landkreisen 25, teilten Polizei und Feuerwehr mit. In den meisten Fällen habe es sich um umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste und umgestürzte Bauzäune gehandelt. Auf der A643 sei eine Autofahrerin mit ihrem Kind auf der Abfahrt Richtung Gonsenheim gegen einen umstürzenden Baum geprallt. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und zusammen mit ihrem Kind zur Untersuchung in eine Mainzer Klinik gebracht.

Dem Wind folgt Schnee bis ins Flachland

Im Laufe der Nacht haben Regen und Wind nachgelassen. Heute wird es deutlich kälter, in der Eifel und im Westerwald kommt dann statt Regen Schnee herunter. Auch im Flachland kann es dann örtlich glatt werden.