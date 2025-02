Mysteriöse Feuerbälle am Nachthimmel, Bach plötzlich giftgrün verfärbt, Bodycams bei der Polizei

Gleich zehn Uhr, der Newsticker endet und ich muss mich schon von euch verabschieden. Morgen früh ist meine Kollegin Valeska Parpart am Start. Bis dahin gibt es alles Wichtige aus und für Rheinland-Pfalz in Web, App und auf unseren Social Media-Kanälen. Macht's gut!

1985 - Kurz vor der Landung in Bilbao berührt eine Boeing 727 der spanischen Fluggesellschaft "Iberia" einen Fernsehsendemast und zerschellt am Berg Oiz. Alle 148 Insassen kommen ums Leben .

Nicht nur über SWR3Land, nein, aus ganz Deutschland habt ihr euch gemeldet und uns gefragt, was ihr da wohl gerade am Himmel gesehen habt.

Was war da am Himmel los? Spoiler: Es war kein Ufo 😂

Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich meinen Wecker heute noch früher eingestellt! In der Nacht gab es ziemlich spektakuläre Feuerbälle am Himmel zu sehen. Viele Hörer und Leser haben uns das gemeldet, zum Beispiel aus dem Westerwald.

Knallgrün war der Mühlbach zwischen Wörrstadt und Saulheim. Eine unbekannte Substanz hat am Dienstag das Wasser verschmutzt. Um was es sich handelt, ist noch unklar.

Grund dafür sind schlechte Ernten. Jetzt will er konventionelle Landwirtschaft betreiben und zur Not auch Pestizide spritzen, um seine Ernte zu retten.

Die Feuerwehr hatte extra eine Brandwache für die Nacht eingerichtet, aber zum Glück ist nichts passiert. Die Löscharbeiten an einem Haus in Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis waren erfolgreich, es hat keine weiteren Glutnester gegeben.

Brrrr, war das wieder kalt heute Nacht! Die gute Nachricht ist: Es wird jetzt Tag für Tag ein bisschen wärmer! Heute gibt's schon Höchstwerte von 6 Grad, dazu wechseln sich Sonne und Schleierwolken ab. Morgen kommt dann Regen zu uns. Aber: Der Regen bringt auch milde Luft nach Rheinland-Pfalz, die Temperaturen steigen langsam an. Sie sorgen am Wochenende für einen "Vorfrühling" mit Höchstwerten bis 16 Grad, sagt SWR-Wetterexperte Stefan Laps in seiner Vorhersage.

