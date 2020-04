Die Ampelkoalition in Mainz hat bislang mehrere Millionen Euro in Erhalt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur gesteckt. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) teilte auf eine Landtagsanfrage der Grünen-Fraktion mit, dass seit dem Start der Landesregierung mindestens 300 Kilometer an Landesstraßen saniert worden seien. Zwischen 2016 und 2018 wurden demnach für Erhaltung, Um- und Ausbau insgesamt 259,3 Millionen Euro ausgegeben. Im gleichen Zeitraum flossen 14,3 Millionen Euro in den Neubau von Landesstraßen. Die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Jutta Blatzheim-Roegler, sieht in der Antwort des Ministeriums eine Bestätigung für den im Koalitionsvertrag festgehaltenen Grundsatz "Erhalt vor Neubau".