Auf der Motorrad-Sandbahn in Herxheim ist es am Donnerstag zu zwei Rettungseinsätzen gekommen. Zunächst war es im Rahmenprogramm des Team-WM-Finales zu einem Unfall gekommen. Der Gestürzte musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Kurz darauf mussten Notärzte auf den Rängen einen Zuschauer behandeln, der mit Herzinfarkt zusammengebrochen war. Mit Verzögerung wurden die WM-Läufe dann fortgesetzt, Weltmeister wurde Deutschland, vor Tschechien und Frankreich.