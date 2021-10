Samstag früh OT Klöckner zur Stimmung CDU Basis RP

Heute Samstag 30.10. will die CDU ihr schlechtes Abschneiden bei der

Bundestagswahl in einer Kreisvorsitzenden-Konferenz aufarbeiten und

über den Weg der personellen Neuaufstellung sprechen. Dazu werden Vertreterinnen und Vertreter der mehr als 300 Kreisverbände bundesweit in Berlin erwartet. Zentrale Frage ist wie stark die Basis künftig mitentscheiden soll. Zur Stimmung in den 36 CDU-Kreisverbänden in Rheinland-Pfalz sagte CDU Landeschefin Klöckner dem SWR: