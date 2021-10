Samstag 30.10. MoE Vorab RP und CDU-Kreisvorsitzendenkonferenz

Heute Samstag 30.10. will die CDU ihr schlechtes Abschneiden bei der

Bundestagswahl in einer Kreisvorsitzenden-Konferenz aufarbeiten und

über den Weg der personellen Neuaufstellung sprechen. Dazu werden Vertreterinnen und Vertreter der mehr als 300 Kreisverbände bundesweit in Berlin erwartet. Zentrale Frage ist wie stark die Basis künftig mitentscheiden soll:

Dass die Basis stärker eingebunden werden muss, darüber besteht bei den Kreisvorsitzenden in Rheinland-Pfalz weitgehend Einigkeit. Über das „Wie“ gehen die Meinungen allerdings schon auseinander, wie eine SWR Umfrage ergeben hat. Sollen die Mitglieder über die neue Parteiführung entscheiden oder nur befragt werden? CDU-Landeschefin Klöckner hält eine Befragung für das Mindeste. Und sie meint – die Mehrheit an der Basis in Rheinland-Pfalz wünsche sich eine einvernehmliche Teamlösung im Vorfeld und keine Kampfkandidaturen. Die Konferenz heute soll ein Meinungsbild ergeben. Am Dienstag wird dann die Parteiführung über das weitere Vorgehen beraten. Mathias Zahn, SWR Redaktion Landespolitik.