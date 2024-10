Sagt's uns! – Was sind eure Themen und wie sollen wir Medien darüber berichten?

Was beschäftigt junge Menschen? Wie soll die Berichterstattung bei SWR Aktuell aussehen? Was fehlt, was sollen wir ausbauen, was sollen wir anders machen? Über diese Fragen haben Ulla Fiebig (Direktorin des SWR Landessenders Rheinland-Pfalz), Dennis Rink (VRM, Chefredakteur Rheinland-Pfalz) und Hartwin Maas, Zukunftsforscher vom Institut für Generationenforschung mit rund 80 jungen Menschen im Alten Postlager in Mainz disktutiert.