Durch die Corona-Pandemie sind viele Kinder und Jugendliche auch in Rheinland-Pfalz vermehrt im Internet. Dort können sie leicht auf Verschwörungstheorien und andere Gefahren stoßen. Am "Safer Internet Day" soll dafür sensibilisiert werden.

Elias Andres und Amelie Holderied sind damit aufgewachsen, dass das Internet ein fester Bestandteil des Lebens ist. Dennoch merken die beiden Jugendlichen, wie auch sie seit Beginn der Corona-Pandemie immer mehr Zeit im Netz verbringen - aus Mangel an Alternativen.

Ihnen fällt auf: Viele Menschen verbreiten Lügen über das Virus und oft glauben ihre Freunde und Bekannte diese auch. Das macht der 15-jährigen Holderied und ihrem Kumpel Sorgen. "Viele bezweifeln, ob der Lockdown etwas bringt, weil die Zahlen nicht runtergehen, dann kommen die Zweifel, ob es das Virus überhaupt gibt", berichtet Holderied aus ihrem Bekanntenkreis. Für sie ist es ein Erkennungszeichen, ob jemand Verschwörungstheorien verbreitet, wenn diese Person vehement versucht, andere von seiner oder ihrer Meinung zu überzeugen und dabei unter Umständen auch aggressiv wird.

Für Elias Andres sind es vor allem Stichworte, die ihn hellhörig werden lassen. Wenn er irgendwo "Diktatorin" oder "Biowaffe" lese, wisse er, dass es sich um Falschinformationen handelt. Die beiden jungen Leute haben gelernt, dass sie mit Informationen aus dem Internet - gerade auf sozialen Plattformen - vorsichtig umgehen müssen.

"Safer Internet Day" um auf Gefahren im Netz aufmerksam zu machen

Um auf das Problem von Falschinformationen, Schleichwerbung und anderen Gefahren im Internet aufmerksam zu machen, gibt es den "Safer Internet Day". Dieser wird am 9. Februar begangen und soll Kinder und Jugendliche sensibilisieren.

Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen Der Zugang zu digitalen Medien ist für Kinder und Jugendliche eine Form von gesellschaftlicher Teilhabe – nicht erst seit der Corona-Pandemie. Für die meisten Kinder und Jugendlichen gehört das Internet zum Alltag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nutzten im 1. Quartal 2020 rund 89 Prozent der 10- bis 15-Jährigen Messenger-Dienste wie WhatsApp, Telegram, Viber und ähnliche. Fast zwei Drittel (61 Prozent) waren in sozialen Netzwerken aktiv und nahezu die Hälfte (43 Prozent) teilte auf Webseiten selbst erstellte Inhalte.

In einer aktuellen Studie der Landesmedienanstalten wurden mehr als 700 Inhalte "alternativer Medien und Influencer" im Web und sozialen Medien analysiert. Bei 35 Prozent gab es Hinweise auf Jugendgefährdung oder Strafbarkeit. Verschwörungen zu Corona zählen dabei zu den meistverbreitenden Falschinformationen. "Das ist für Jugendliche natürlich dann wahnsinnig schwer, noch zu wissen: Was ist wahr, was nicht? Hier müsste Medienkompetenz weiter ausgebaut werden", sagt Medienpädagogin Birgit Kimmel, die die EU‑Initiative "Klicksafe" in Ludwigshafen leitet.

Menschen suchen Antworten in der Pandemie

"Man versucht es irgendjemand zuzuordnen, die Welt in Gut und Böse einzuordnen." Birgit Kimmel, Medienpädagogin

Kimmel bestätigt gegenüber dem SWR, dass die Falschinformationen in den sozialen Netzwerken in der Corona-Pandemie zugenommen hätten. Das liege unter anderem daran, dass Menschen in der Pandemie nach Erklärungen suchten, so Kimmel. "Man versucht es irgendjemand zuzuordnen, die Welt in Gut und Böse einzuordnen."

"Klicksafe" habe eine Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben, bei der ein Viertel der Befragten angegeben habe,, gefälschte nicht sicher von echten Nachrichten unterscheiden zu können. Rund zwei Drittel (63 Prozent) glauben, dass ihnen die Einordnung leichter fallen würde, wenn Falschmeldungen in der Schule oder bei der Ausbildung thematisiert würden. Dass in Schulen Nachholbedarf besteht, das sieht auch Amelie Holderied so Deshalb sei sie froh, dass an ihrer Schule Medienkunde gelehrt werde.

Amelie Holderied und Elias Andres hofften, dass all ihre Freunde und Bekannten Aussagen, die sie im Internet finden, kritisch hinterfragen würden und zu den Themen ausführlich recherchierten. Es sei wichtig, vertrauenswürdige Quellen zu erkennen und zu finden, so Andres.