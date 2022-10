Sabotage an Bahn-Kabeln legt Zugverkehr lahm

Sabotageakte haben am Samstag bundesweit zu Behinderungen im Zugverkehr geführt. Laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wurden an zwei Bahnstandorten in Berlin und Nordrhein-Westfalen vorsätzlich wichtige Kommunikationskabel durchtrennt. Von den Turbulenzen waren auch Fahrgäste in Rheinland-Pfalz betroffen.

Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios war das eine durchtrennte Kabel das Ersatzkabel des zweiten, das durchtrennt wurde. Die mutmaßlichen Täter scheinen sich also mit der digitalen Infrastruktur der Bahn genau auszukennen. Inzwischen hat nach Angaben der Bundespolizei das Landeskriminalamt in Berlin die Ermittlungen übernommen.