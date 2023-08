Während der 15. August in Rheinland-Pfalz ein gewöhnlicher Werktag war, freuten sich die Nachbarn im Saarland und in Frankreich über einen Feiertag. An Mariä Himmelfahrt haben dort viele frei und kommen traditionell gerne über die Grenze in die Westpfalz. In Zweibrücken haderten die Gastgeber am "Saarländer-/Franzosentag" daher nur kurz mit dem wenig feierlichen Wetter.