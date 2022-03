Welche Rolle spielen zwei russische Oligarchen in RLP?

Im Zuge des Ukraine-Kriegs wurden gegen russische Oligarchen scharfe Sanktionen verhängt. Auch das Engagement russischer Unternehmer in RLP gerät nun in den Blickpunkt - das betrifft auch den Nürburgring.

Wenn von russischen Oligarchen die Rede ist, denkt man man nicht unbedingt sofort an Rheinland-Pfalz. Jetzt aber sind zwei von ihnen direkt mit Rheinland-Pfalz in Verbindung gebracht worden, der Milliardär und Putin-Vertraute Boris Rotenberg und der russische Unternehmer Viktor Charitonin.

Dem russischen Pharmaunternehmer Charitonin gehört mehrheitlich die Eifelrennstrecke Nürburgring - und zwar zu 99 Prozent. Das übrige Prozent des Rings hält laut einem Nürburgring-Sprecher die örtliche Motorsportfirma Getspeed.

Die vor 95 Jahren in Betrieb genommene Eifel-Rennstrecke in staatlicher Hand war 2012 pleite und wurde daraufhin verkauft. Inzwischen floriert die Rennstrecke wieder. Letze Woche noch hatte ein Ring-Sprecher erklärt, gemeinsam mit Charitonins Holding "stehen wir dafür, Menschen aus der ganzen Welt zusammenzubringen - fernab von Herkunft, Hautfarbe, Vorlieben oder Religion". Auch Russen und Ukrainer kämen zum Nürburgring.

Auswirkungen auf den Nürburgring?

Könnte der Ukraine-Krieg also auch Einfluss auf den Nürburgring haben? Eine Frage, die in den letzten Tagen nicht nur die Menschen in der Eifel, sondern auch Rennsport-Fans beschäftigt hat.

Zumindest die größte Konsequenz am Nürburgring, der Verkauf, scheint derzeit kein Thema zu sein: Charitonins Holding teilte in einer Stellungnahme über den Nürburgring mit, dass der Verkauf von Anteilen am Nürburgring derzeit nicht geplant sei.

Ein Sprecher des Nürburgrings geht davon aus, dass der russische Unternehmer weiter in die Rennstrecke investieren wird. Das sichere unter anderem die Arbeitsplätze von rund 350 festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mehr als 1.000 Aushilfskräften am Nürburgring. Der Nürburgring gilt als Wirtschaftsmotor der Eifelregion.

Weiterer Oligarch soll mit Wohnsitz in Trier gemeldet sein

Charitonin ist derzeit nicht der einzige reiche Russe, dessen Wege nach Rheinland-Pfalz führen. Neben ihm gibt es offenbar auch noch den russischen Milliardär Boris Rotenberg. Nach einem Bericht des "Trierischen Volksfreund" ist er unter anderem auch mit einem Wohnsitz in Trier gemeldet. Offiziell bestätigt sei dies aber nicht.

Rotenberg soll zu einer der reichsten Familien in Russland gehören und ein enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin sein. Geschätztes Vermögen des Rotenberg-Clans: knapp fünf Milliarden Euro.

Laut "Volksfreund" wird Rotenbergs Name häufiger mit einem anderen Investor aus der Region genannt. Die beiden Unternehmer wollten demnach dem nach mehreren Insolvenzen angeschlagenen niederländischen Sportwagenbauer Spyker wieder auf die Beine helfen. Zumindest habe das Anfang des Jahres die Fachzeitschrift "Auto Motor und Sport" berichtet.

Auch Thema im Innenausschuss des Landtags

Auch in der rheinland-pfälzischen Landespolitik ist der Einfluss der russischen Oligarchen längst ein Thema: Am 23. März soll das Thema im Innenausschuss des Mainzer Landtags diskutiert werden. Die CDU-Opposition will dazu die Landesregierung befragen. Dabei geht es neben dem Nürburgring auch um die Abhängigkeit von russischen Investitionen am Flughafen Hahn.

Flughafen Frankfurt-Hahn Der Flughafen Frankfurt-Hahn ist ein seit 1993 aus US-Militärverwendung konvertierter ziviler Flughafen in Rheinland-Pfalz. Er liegt im Hunsrück. Die französische Besatzungsmacht hatte 1951 mit dem Bau des Militärflugplatzes im Hunsrück begonnen. 1952 war er von der US-Luftwaffe übernommen worden. Hier waren drei F-16 Staffeln stationiert. 1993 endete die militärische Nutzung. Der Flughafen Hahn gehört zu 82,5 Prozent dem chinesischen Großkonzern HNA. Das Unternehmen hatte die Anteile 2017 für rund 15 Millionen Euro vom Land Rheinland-Pfalz erworben. Die restlichen 17,5 Prozent gehören nach wie vor dem Land Hessen.

Die CDU-Fraktion möchte nach eigenen Angaben beispielsweise erfahren, welche Auswirkungen Moskaus Invasion auf die wirtschaftliche Situation des Airports haben könnte und wie groß das russische Engagement ist. "Der Flughafen Frankfurt-Hahn besitzt traditionell ein hohes Handelsvolumen mit Russland."