Weihnachten ist für einige Menschen in Rheinland-Pfalz noch nicht ganz vorbei. In russisch-orthodoxen Gemeinden zum Beispiel gehen die Feiertage jetzt erst zu Ende. Eine solche Gemeinde ist in Bad Ems. Und die ist die einzige russisch-orthodoxe Gemeinde zwischen Wiesbaden, Frankfurt und Köln. Entsprechend gut besucht war der Weihnachtsgottesdienst am Sonntag (7. Januar).