Die Zukunft der DRK-Krankenhäuser im Westerwald und in Alzey ist Thema eines Runden Tisches der Landesregierung. Die Trägergesellschaft der Kliniken hatte vor kurzem einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt. Das DRK nannte als Grund für die Insolvenz der Kliniken in Altenkirchen, Alzey, Hachenburg, Kirchen und Neuwied unter anderem, dass die Energiepreise gestiegen sind.