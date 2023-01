Runder Tisch zur Rettung der Paracelsus-Klinik Bad Ems

Nachdem die Betreiber der Paracelsus-Klinik in Bad Ems deren Aus verkündet hatten, fand am Dienstag ein Runder Tisch zur Rettung der Einrichtung statt. Dabei waren Vertreter aus Politik- und "Klinik-Kreisen". Zwar gab es noch kein konkretes Ergebnis. Nach Aussagen von Beteiligten besteht aber weiter die Hoffnung, dass am Standort in Bad Ems eine Klinik bestehen bleiben kann.