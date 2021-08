Eigentlich hatten Eltern und Schüler in Rheinland-Pfalz gefordert, dass Konsequenzen aus Corona auf einem Bildungsgipfel besprochen werden. Den wird es jetzt nicht geben, dafür einen Runden Tisch.

Wie können Corona-Infektionen an Schulen verhindert werden? Wie kann sichergestellt werden, dass die Schulen nicht bald nach dem Start wieder in den Fernunterricht müssen? Viele Fragen treiben Eltern und Schüler kurz vor dem Schulstart in Rheinland-Pfalz am kommenden Montag um. Sie haben noch die Situationen des vergangenen Schuljahres unter Corona-Bedingungen vor Augen: Schülerinnen und Schüler allein vor ihren Bildschirmen, abgestürzte Unterrichtssoftware und gestresste Eltern, die Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut bekommen müssen.

Runder Tisch soll Kommunikation verbessern

Es gebe die Zusage des Bildungsministeriums zu einem großen Runden Tisch, der voraussichtlich am 30. September starten soll, sagte Landeselternsprecher Reiner Schladweiler am Mittwoch. Dabei soll es vor allem um das von der Landesregierung geplante Projekt einer "Schule der Zukunft" gehen.

Bislang hatten der Landeselternbeirat und die Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler (LSV) einen Bildungsgipfel gefordert, um Konsequenzen aus der Corona-Situation zu besprechen. Am Mittwoch kamen deshalb Vertreter des Landeselternbeirats, der Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler sowie von Lehrerverbänden und Gewerkschaften zusammen, um eine gemeinsame Haltung mit Blick auf die Corona-Situation zu entwickeln.

Angst der Schülerinnen und Schüler vor Fernunterricht

"Dass die Schulen irgendwann wieder schließen müssen, das ist die große Angst", sagte Pascal Groothuis vom LSV-Vorstand. Es seien wirksame Maßnahmen nötig, um die Schulen weiter offen halten zu können. Dazu müssten mit Einwilligung der Eltern auch Impfkampagnen an Schulen gehören, etwa mit Impfbussen vor den Schulen, forderte Groothuis. Die Vorsitzende des Philologenverbands, Cornelia Schwartz, sagte, die Maskenpflicht im Unterricht sei "keine angenehme Sache, aber das kleinere Übel verglichen mit einer Quarantänemaßnahme".

Hubig will Präsenzunterricht ermöglichen

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) versicherte, es werde alles getan, damit der Unterricht in der Schule stattfinden kann. Auch im neuen Schuljahr gelten weiter die Vorgaben aus dem Corona-Hygieneplan für Schulen. Der sieht unter anderem vor, dass in den Klassen- und Kursräumen regelmäßig gelüftet wird. Außerdem sollen feste Sitzordnungen eingehalten und Lerngruppen nach Möglichkeit nicht durchmischt werden.

Dabei wird es im neuen Schuljahr wahrscheinlich erstmals seit 2004 wieder mehr Schülerinnen und Schüler geben. Die allgemeinbildenden Schulen werden nach Angaben von Bildungsstaatssekretärin Bettina Brück (SPD) etwa 1.300 junge Menschen mehr unterrichten als im vergangenen Schuljahr. Als möglichen Grund nannte die Staatssekretärin die Corona-Pandemie mit der Möglichkeit, ein Schuljahr zu wiederholen.