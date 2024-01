Rund 121.000 Menschen in RLP ohne Job

Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz ist im Januar gestiegen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit waren in diesem Monat 121.200 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 8.100 (+7,2 Prozent) mehr als im Monat davor.

Die Arbeitslosenquote in Rheinland-Pfalz liegt damit bei 5,4 Prozent, nach zuvor genau 5 Prozent. Ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Dezember, das ist üblich für die kalte Jahreszeit, wenn in Außenberufen und Saisonbetrieben weniger gearbeitet werden kann. Aber auch andere Faktoren machen sich in der aktuellen Arbeitslosenstatistik bemerkbar. Einmal – die schlechtere wirtschaftliche Lage. So ist die Zahl der offenen Stellen im Vergleich zum Januar vor einem Jahr um 12 Prozent zurückgegangen. Außerdem: der Zuzug von geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Fast 60 Prozent der Arbeitslosen stammten laut Regionaldirektion aus den Bereichen der Grundsicherung und damit den Jobcentern. Mit aktuell 71 .900 Menschen handele es sich um den höchsten Januarwert seit 8 Jahren. Um Geflüchtete schneller in Arbeit zu bringen, haben die Agenturen spezielle Programme aufgelegt, wie die so genannten Job Turbo Aktionstage.