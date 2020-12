per Mail teilen

Die Last-Minute-Einkäufe für Weihnachtsgeschenke mussten die Menschen in Rheinland-Pfalz wegen des Lockdowns ab Mittwoch bereits eine Woche vor dem Fest erledigen. In vielen Innenstädten bildeten sich Schlangen vor den Geschäften, doch der große Ansturm auf die Läden blieb aus: Für die Weihnachtszeit sei wenig los, so der Tenor der Einzelhändler.