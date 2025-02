per Mail teilen

Der langjährige Bundestagsabgeordnete der CDU, Erwin Rüddel ist am Montag unerwartet verstorben. Der 69-Jährige vertrat seit 2009 den Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen. Bei der Wahl in drei Wochen wollte er nicht mehr antreten - in der Bundestagsfraktion hatte er sich zuletzt schon verabschiedet. Laut CDU Rheinland-Pfalz mit den Worten: "Es war mir eine Ehre, diesem Haus angehört zu haben".