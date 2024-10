per Mail teilen

Der Bundesvorstand der Grünen mit den beiden Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour kündigte am Mittwoch seinen Rücktritt an. Ein Grund sind die schweren Wahlniederlagen der Partei zuletzt in Ostdeutschland. Während die rheinland-pfälzischen Landesvorsitzenden Chancen für einen Neuanfang sehen, kritisierte die Bundestagsabgeordnete Misbah Kahn vor allem die "ständigen Angriffe" auf das Führungsduo.