Der Wildverarbeitungsbetrieb "Jagdhaus Rech" ruft ein Wildschwein-Produkt zurück, das auch in Rheinland-Pfalz verkauft wurde. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Fleisch verarbeitet wurde, das nicht auf Trichinen untersucht wurde, so das Unternehmen. Es handle sich um das Produkt „"Wildschwein-Fleischstücke einschließlich Innereien", das von Mitte Juni bis Anfang Juli im Handel war - unter anderem in Filialen von Rewe und Edeka im nördlichen Rheinland-Pfalz. Kunden könnten den Artikel auch ohne Kassenbon zurückgeben.