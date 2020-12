per Mail teilen

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt vor bestimmten Rohkost-Crackern. Die Govinda Natur GmbH rufe ihre 80-Gramm-Tüten "Govinda Backpacker Hanf" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15. Juli 2021 und der Chargennummer 2801/0 zurück. "In dem Produkt sind Sesamsamen enthalten, die Rückstände des Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid enthalten können, welches als potenziell gesundheitsgefährdend eingestuft wird", teilte die Behörde mit. Das Produkt wurde auch in Rheinland-Pfalz verkauft. Die Cracker sollten nicht gegessen und in das Geschäft zurückgebracht werden, das den Preis erstatte.