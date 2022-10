Für konkrete Maßnahmen müssen alle Länder zusammenarbeiten

Rheinland-Pfalz und sein afrikanisches Partnerland Ruanda wollen im Kampf gegen den Klimawandel in Zukunft enger zusammenarbeiten. In Ruanda gebe es in den vergangenen Jahren zunehmend Starkregen, der die Produkte der Landwirte binnen kurzer Zeit zerstöre. Da auch in Ruanda das Wasser immer öfter zum Feind wird, haben die Behördenvertreter dort bei der Flutkatastrophe im Ahrtal genau hingeschaut.