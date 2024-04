In Kigali in Ruanda findet heute ein Gedenken anlässlich des Beginns des Völkermords vor 30 Jahren statt. In dem rheinland-pfälzischen Partnerland waren 1994 bis zu eine

Million Menschen getötet worden.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist mit einer Delegation aus Rheinland-Pfalz in dem ostafrikanischen Land und nimmt an der Gedenkfeier teil. Sie sagte bei ihrem Besuch, der Genozid sei für die Verbindung mit Rheinland-Pfalz eine schwere Belastungsprobe gewesen.

Dreyer: Genozid war schwere Belastung für Partnerschaft

Menschen, mit denen Rheinland-Pfälzer befreundet waren, seien damals getötet worden, andere seien zu Mördern geworden, sagte Dreyer. Dies habe natürlich die Frage aufgeworfen, ob man die Partnerschaft mit Ruanda aufrecht erhalten kann und will. Heute könne man sagen, es mache eine große Freude, zu sehen, wie eng die Verbindung sei, so die Regierungschefin.

Zum Gedenken an die Opfer legte die rheinland-pfälzische Delegation am Samstag Blumen in einer Kirche in Nyamata nieder.

Am Sonntag entzündete Präsident Paul Kagame in der Hauptstadt Kigali eine Flamme an der zentralen Gedenkstätte, wo mehr als 250.000 Opfer begraben sein sollen. Im Beisein ausländischer Staats- und Regierungschefs, von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton, legte Kagame Kränze an den Massengräbern nieder.

Mit der Gedenkfeier startet eine 100-tägige Trauerzeit in Ruanda. In dieser Zeit werden keine Feste stattfinden.

Am Abend des 6. April 1994 wurde das Flugzeug des damaligen, ruandischen Präsidenten abgeschossen. Bis heute ist unklar, ob von Tutsi oder von Hutu. Daraufhin töteten radikale Hutu über 800.000 Tutsi und gemäßigte Hutu.