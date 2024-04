RP will Kinderarzt-Quote für ländlichen Raum einführen

per Mail teilen

Rheinland-Pfalz will eine Kinderarzt-Quote für den ländlichen Raum einführen. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) teilte mit: ein entsprechender Gesetzentwurf sei in der Ministerratssitzung vorgestellt worden. Die CDU-Opposition zeigte sich skeptisch, ob diese Quote eine wirksame Strategie gegen den Kinderärztemangel darstelle.