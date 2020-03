RP verbietet Ansammlungen von über 5 Menschen mAbs

Rheinland-Pfalz hat weitere Maßnahmen getroffen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Ministerpräsidentin Dreyer kündigte an, dass Ansammlungen von mehr als fünf Menschen auf öffentlichen Plätzen untersagt werden. Zur Begründung sagte Dreyer: Viele Menschen hätten sich in den vergangenen Tagen draußen getroffen und damit die Aufforderung möglichst zuhause zu bleiben nicht befolgt. Außerdem beschloss die Landesregierung, alle Restaurants, Speiselokale, Cafes und Eisdielen zu schließen. Der Straßenverkauf ist aber weiter möglich. Die verschärften Maßnahmen seien notwendig, um den Anstieg der Corona-Fälle zu verlangsamen, so Dreyer. Sie appellierte an alle Bürger, sich an die neuen Regeln zu halten und nicht mehr in größeren Gruppen draußen zusammenzukommen. Außerdem verschärft die Landesregierung die Beschränkungen für Pendler aus dem benachbarten Frankreich. Sie dürfen künftig nur noch zu ihrem Arbeitsplatz in Rheinland-Pfalz fahren, aber nicht aus dem Auto aussteigen, um beispielsweise hier einzukaufen. AA swr red lapo